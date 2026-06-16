Villefranche : des braqueurs tentent de forcer une bijouterie avec leur voiture

Dans la nuit du 15 au 16 juin, plusieurs braqueurs ont tenté de forcer la vitrine d'une bijouterie de Villefranche-sur-Saône à l'aide d'une Peugeot 208.

Une nouvelle tentative de braquage d'une bijouterie est survenue dans la nuit du 15 au 16 juin à Villefranche-sur-Saône. Selon les informations du Progrès, les faits se seraient produits aux alentours de 4 heures. Une Peugeot 308 serait alors rentrée dans la vitrine d'une bijouterie située rue d'Anse.

Si la vitrine et les meubles présentoirs ont été cassés, le rideau métallique visant à protéger la boutique est quant à lui resté sur pieds, empêchant les malfrats de s'introduire à l'intérieur du magasin, malgré de nombreuses tentatives. Avant d'abandonner, les braqueurs ont incendié leur véhicule, probablement dans une volonté d’effacer tout indice.

Toujours selon les informations de nos confrères, un braqueur aurait pris la fuite à pieds, tandis que les autres se seraient repliés à bord d'autres véhicules. L'un de ces véhicules pourrait d'ailleurs être lié à un vol de voitures survenu dans une concession automobile de Saint-Priest la semaine dernière.

Une enquête a été ouverte et confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS).

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