Bron : après une semaine de grève, les guichetiers de La Poste ont repris le travail 

La Poste a récemment annoncé la fermeture du bureau de poste des Terreaux à Lyon. (Illustration Pixabay)

En grève depuis le 8 juin, les guichetiers des bureaux de poste de Bron Hôtel de Ville et Bron Terraillon reprennent le travail.

Depuis le 8 juin, les guichetiers des bureaux de poste de Bron Hôtel de Ville et Bron Terraillon avaient entamé une grève illimitée pour protester contre un projet de fusion des deux sites avec le secteur de Genas. Selon le syndicat SUD Poste Rhône Ain, les salariés estimaient que cette réorganisation entraînerait une dégradation de leurs conditions de travail, avec davantage de polyvalence et une réduction des effectifs disponibles, mais qu’elle aurait également des conséquences sur l'accueil du public, notamment pour les personnes âgées, isolées ou en situation de précarité.

Selon le syndicat SUD Rhône-Ain, cité par nos confrères du Progrès, "le personnel a enfin obtenu les garanties nécessaires à la reprise du travail", dont "l’arrêt de la fusion actuelle." Il affirme toutefois rester "particulièrement vigilant quant au respect scrupuleux" des engagements pris par La Poste.

La direction de la société indique par ailleurs que "le projet de réorganisation ne sera pas mis en œuvre dans l’immédiat", l’objectif étant de "rechercher des solutions partagées conciliant la qualité du service rendu aux habitants, les besoins du territoire et les conditions de travail des collaborateurs", ajoute La Poste.

Lire aussi : Bron : une grève illimitée touche deux bureaux de poste, les agents dénoncent une fusion