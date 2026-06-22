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JEFF PACHOUD / AFP

Canicule à Lyon : un gymnase réquisitionné pour accueillir les personnes les plus vulnérables

  • par LR

    • Face à la poursuite de l'épisode de chaleur exceptionnel, le préfet du Rhône a décidé d'ouvrir un lieu de répit nocturne destiné aux personnes en grande précarité.

    Alors que le Rhône et la métropole de Lyon restent placés en vigilance orange canicule ce lundi et que la température pourrait atteindre les 41 degrés à Lyon, l'État renforce son dispositif d'urgence. Le préfet de région, Étienne Guyot, a annoncé lundi 22 juin la réquisition d'un gymnase lyonnais afin d'offrir un espace frais et sécurisé aux personnes les plus vulnérables.

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    Cette structure, dont le nom et l'adresse n'ont pas été communiqués, mise en place avec le soutien de la Ville de Lyon et gérée par la Croix-Rouge, fonctionnera comme une halte de nuit. Elle sera accessible de 16 heures à 10 heures, uniquement sur orientation du 115, dont les capacités ont été renforcées. Aucun accueil direct ne sera assuré sur place.

    Cette mesure intervient alors que les températures doivent atteindre entre 37 et 39°C lundi, avec des pointes pouvant approcher les 41°C dans le centre de Lyon. Les nuits restent également très chaudes, avec des minimales supérieures à 20°C, compliquant le repos des habitants. Ce dispositif vient compléter les mesures déjà déployées depuis le début de l'épisode caniculaire : renforcement des maraudes auprès des sans-abri, distribution d'eau et élargissement des horaires des accueils de jour.

    Les autorités invitent la population à s'hydrater régulièrement, à éviter les sorties aux heures les plus chaudes et à prendre des nouvelles des personnes isolées. En cas de malaise ou d'urgence, il convient de contacter immédiatement le 15. Un numéro d'information national, le 0 800 06 66 66, reste également accessible tous les jours de 9 heures à 19 heures.

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