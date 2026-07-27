Après une dizaine de jours de répit, la chaleur est de retour à Lyon cette semaine. Le mercure commencera à augmenter dès mardi pour atteindre de nouveaux sommets jeudi dans la région lyonnaise.

Elle ne vous avait pas manqué ? Mais elle s'apprête tout de même à faire son retour à Lyon cette semaine. La chaleur va s'inviter de nouveau dans toute l'agglomération lyonnaise à partir de ce mardi. Alors que le mercure ne dépassera pas les 29 degrés ce lundi, les températures seront en hausse dès demain, avec 35 degrés attendus dans l'après-midi.

Mais c'est dès mercredi que le temps sera de nouveau caniculaire. Il fera 22 degrés mercredi matin puis jusqu'à 38 degrés dans l'après-midi sous un soleil qui deviendra éprouvant. Jeudi pourrait être la journée la plus chaude de la semaine avec jusqu'à 40 degrés attendus à Lyon au cours de la journée et une nuit tropicale où le thermomètre ne descendra pas sous les 24 degrés.

Les conditions caniculaires et éprouvantes se poursuivront ensuite jusqu'à la fin de la semaine, avec une évolution orageuse possible sur les monts du Lyonnais. Vendredi le thermomètre atteindra les 38 degrés, tout comme samedi. Dimanche le pic des 40 degrés pourrait de nouveau être atteint.

Une chaleur étouffante qui pourrait se maintenir jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Le thermomètre ne descendra pas sous les 35 degrés avant le vendredi 7 août selon les prévisions de Météo France. Dix jours caniculaires et un quatrième épisode de chaleur intense pour la région lyonnaise alors que le mois d'août ne fait que débuter.