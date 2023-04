À Bron, des animations pour rapprocher police et jeunesse

L'association Raid Aventure Organisation prévoit des interventions dans les quartiers pour améliorer les rapports entre la jeunesse et les forces de l'ordre. La prochaine aura lieu à Bron le 26 avril.

Pour pacifier les rapports entre les forces de l’ordre et une partie de la population,

plus particulièrement les jeunes, l'association Raid Aventure Organisation (RAO) organise des journées d'intervention auprès de jeunes publics. À Bron, une série d'animations est prévue à cet effet dans le quartier du Terraillon, mercredi 26 avril de 10h à 12h.

Parcours d'obstacles et initiation au self-defense

En partenariat avec la préfecture, la Ville de Bron et les forces de police

locales, l'association proposera une initiation aux "techniques de maîtrise d’un

individu et de self-défense", des démonstrations de techniques d’interpellation, de contrôle routier et de secours à la personne, ainsi que la découverte du matériel et des véhicules d’intervention police, en plus de parcours d’obstacles, etc. L'ensemble des animations est proposé par des membres bénévoles, à travers leur dispositif baptisé Prox'.

Selon les organisateurs, les mauvais rapports entre les forces de l’ordre et une partie de la population sont "mis à mal par une méconnaissance réciproque qui ne fait qu’amplifier l’incompréhension grandissante entre les deux parties". Pour eux, ce type d'intervention est donc "l’occasion d’échanger ensemble, de répondre aux interrogations réciproques, et ainsi de lever les malentendus".