Vers un retour du TGV Lyon–Bordeaux en 2027 ? La SNCF relance le projet

Près de 40 ans après sa disparition, la liaison directe entre Lyon et Bordeaux pourrait bientôt renaître. La SNCF étudie la faisabilité d’un aller-retour quotidien en TGV Ouigo dès 2027.

C’est un serpent de mer du rail français qui pourrait enfin trouver son dénouement. Selon La Nouvelle République, la SNCF s’apprête à lancer des études de faisabilité pour la création d’une liaison TGV entre Lyon et Bordeaux, avec un objectif de mise en service en 2027. Le projet prévoit un aller-retour quotidien, avec un départ matinal de Lyon et un retour en soirée, via Massy TGV, Saint-Pierre-des-Corps et Poitiers.

Le trajet durerait environ cinq heures, soit une heure de moins qu’aujourd’hui, et serait assuré par des Ouigo, l’offre low-cost de la SNCF. L’entreprise espère attirer jusqu’à un million de passagers par an avant d’envisager un second aller-retour quotidien. "Une bonne nouvelle" pour la Fédération nationale des associations d'usagers des transports Aura. "La FNAUT AuRA ne peut que déplorer que les liaisons Province-Province ne soient pas assez développées, et obligent trop souvent à une correspondance à Paris. C’est la conséquence de péages trop élevés comparés à d’autres pays qui imposent aux opérateurs de se concentrer sur les liaisons à fort trafics vers Paris" complète la fédération.

Cette annonce réveille les espoirs après l’échec du projet Railcoop, la coopérative ferroviaire qui ambitionnait de rouvrir la ligne entre Bordeaux et Lyon via le Massif Central avant de déposer le bilan en 2024. La relance de cette liaison pourrait aussi réduire la dépendance à l’avion — 318 000 passagers empruntent chaque année la ligne aérienne entre les deux métropoles — et renforcer l’interconnexion entre l’Est et l’Ouest du pays.

Reste à savoir si le choix du Ouigo, dépourvu de voiture-bar et d’options business, séduira les voyageurs longue distance. Une annonce officielle est attendue fin novembre, à l’occasion de la présentation des nouvelles destinations de la filiale low-cost. Après des années d’attente et d’abandons, le Lyon–Bordeaux pourrait enfin redevenir une réalité.