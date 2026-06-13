Actualité
Véronique Sarselli au soir du second tour des élections métropolitaines à Lyon. @PhamWilliam

Affaire Roman Abreu : Véronique Sarselli sanctionne Aulas, Cédat et Imberton, le camp Aulas dément

  • par LC

    • Après la réunion des élus Coeur lyonnais au conseil municipal ce vendredi matin, la présidente de la Métropole Véronique Sarselli a décidé de retirer leurs délégations à Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton.

    "Ma priorité c'est de préserver l'institution". Dans une interview accordée à nos confrères du Progrès, la présidente de la Métropole Véronique Sarselli a annoncé avoir retiré temporairement les délégations de Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton, sans préciser de durée. "En attendant, je prends leurs délégations à ma charge", a-t-elle ajouté. Jena-Michel Aulas est en charge du rayonnement et du partenariat métropolitain ainsi que de l'innovation, Emmanuel Imberton de l'économie, l'emploi et l'insertion professionnelle et Laure Cédat de la culture, la création et les initiatives territoriales.

    Lire aussi : Plainte contre Roman Abreu : Jean-Michel Aulas et Laure Cédat proposent de se retirer, Pierre Oliver quitte Cœur lyonnais

    Une annonce qui fait suite à sa demande, formulée ce jeudi aux trois élus Coeur lyonnais, de se mettre en retrait de leurs fonctions représentatives. Soit une mesure de préservation de l’institution et de respect envers la victime présumée.

    La présidente de la Métropole est donc allée plus loin. "Je me dois de garantir l’exemplarité et le fonctionnement de l’institution métropolitaine qui est plongée en plein malaise", a-t-elle encore déclaré au Progrès. Ce soir, en parfait accord avec Jean-Michel Aulas, j’ai finalement décidé de leur retirer temporairement leur délégation. Cela est effectif à l’heure où je vous parle. (...) La loi ne me permet pas, vous le savez, de les démissionner et je n’en ai jamais eu la volonté."

    Incompréhensions dans le camp Aulas

    Si la présidente de la Métropole affirme que cette décision a été prise en "parfait accord" avec l'ancien candidat à la mairie de Lyon, et alors même qu'elle ajoute que "tout le monde soutient cette décision" au sein du groupe, des premières tensions ont éclaté. L'avocat des trois élus, Me Alain Jakubowicz, a répondu au Progrès, affirmant laconiquement : "C'est totalement faux !", ajoutant que l'accord signé ne "prévoit pas le retrait des délégations".

    Emmanuel Imberton a, lui, affirmé ce vendredi soir n'avoir "signé aucun accord" et que "personne ne parle en son nom". Les tensions ne font que commencer.

    Lire aussi : Municipales 2026 à Lyon : le directeur de communication de Jean-Michel Aulas visé par une plainte pour viol

    à lire également
    Pollution : une qualité de l'air dégradée ce dimanche à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Affaire Roman Abreu : Véronique Sarselli sanctionne Aulas, Cédat et Imberton, le camp Aulas dément 10:33
    Pollution : une qualité de l'air dégradée ce dimanche à Lyon 09:48
    Soleil et chaleurs fortes : la météo de samedi à Lyon 09:20
    Philippe De Mester , président alimentaire du Rhône
    Banque alimentaire du Rhône : "la période est difficile" 07:00
    Le marché caché revient ce dimanche pour sa 4e édition à Lyon 12/06/26
    d'heure en heure
    Chantage à la sextape à Saint-Etienne : cinq ans de prison, dont trois ferme requis en appel contre l'ex-maire Gaël Perdriau 12/06/26
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Vaulx-en-Velin : 46 personnes évacuées après un feu d'appartement 12/06/26
    Festival Lumière Lyon 2024
    Lyon : les dates de la 18e édition du Festival Lumière dévoilées 12/06/26
    .
    Nicolas Schneider-Boucher prend la présidence de Réseau Entreprendre Haute-Savoie 12/06/26
    En visite à Lyon ce vendredi, la ministre du Handicap veut "apporter des solutions" 12/06/26
    L'A321XLR atterit à Lyon sur la ligne Lyon-Montréal le 8 septembre 2026
    La bataille des Alpes commence à Saint-Exupéry 12/06/26
    Baccalauréat : plusieurs lycées de l'Est lyonnais seront en grève lors des épreuves de philosophie 12/06/26
    Plainte contre Roman Abreu : Jean-Michel Aulas et Laure Cédat proposent de se retirer, Pierre Oliver quitte Cœur lyonnais 12/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut