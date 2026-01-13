Vents violents : les parcs et cimetières de Lyon fermés ce mardi

En raison des rafales de vent annoncées ce mardi 13 janvier, l'ensemble des cimetières et des parcs de Lyon sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

Malgré un ciel bleu et une température plutôt douce, le vent souffle ce mardi 13 janvier. Des rafales à 70 km/h sont attendus à Lyon et dans l'ensemble du département du Rhône, placé en vigilance jaune "vents violents."

En raison des bourrasques de vent attendues, la Ville de Lyon a décidé de fermer ses parcs et cimetière ce mardi à 11 h, et ce "jusqu'à nouvel ordre". Selon les prévisions de Météo-Lyon.net, le vent devrait se calmer dans la nuit, avant de se dissiper jeudi.

