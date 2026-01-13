Une mobilisation en soutien à la centaine de mineurs expulsés du gymnase Louis Chanfray (1er) se tiendra ce mardi 16 janvier à 16 h, devant l'église Saint Polycarpe.

En cette période de grand froid, 100 mineurs sans-abris, issus du campement des Chartreux avaient trouvé refuge au sein du gymnase Louis Chanfray, dans le 2e arrondissement de Lyon. Ce mardi 13 janvier au matin, alors que les températures remontaient, l'ensemble des mineurs ont été expulsés par les forces de l'ordre.

En réponse à cette expulsion, le collectif "Soutiens/migrants Croix-Rousse" appelle à la mobilisation ce mardi à 16 h. Mobilisés devant l'église Saint Polycarpe (1er), les membres du collectif interpelleront la Métropole de Lyon et la préfecture et demanderont "la prise en charge immédiate de tous les jeunes du campement."

