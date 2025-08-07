Actualité
police Lyon
Photo d’illustration, police. © Tim Douet

Vénissieux : un jeune homme de 19 ans interpellé avec 2,1 kilos de résine de cannabis 

  • par Clémence Margall

    • Un homme de 19 ans a été arrêté lundi 4 août avec 204 grammes d’herbe de cannabis et 2,1 kilos de résine de cannabis dans son sac à Vénissieux.  

    Alors que les forces de l’ordre effectuaient un contrôle des parties communes d’un immeuble situé Boulevard Lénine, à Vénissieux, un jeune homme tentait de prendre la fuite. Rapidement interpellé, le suspect âgé de 19 ans cachait dans son sac 204 grammes d’herbe de cannabis et 2,1 kilos de résine de cannabis, rapporte BFM Lyon

    Défavorablement connu des services de police, le jeune homme a été présenté au parquet de Lyon mercredi en vue d’une comparution immédiate. 

    Faire défiler vers le haut