Pollution : avec la chaleur, la qualité de l'air est mauvaise ce jeudi à Lyon

La chaleur favorise la formation d'ozone dans l'agglomération lyonnaise et dégrade considérablement la qualité de l'air ce jeudi 7 août à Lyon.

Qui dit soleil et forte chaleur, dit pollution. La qualité de l'air se dégrade en effet ce jeudi 7 août à Lyon et les indices de l'observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sont "mauvais" sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise.

Sur l'ensemble de la région, la situation sera sensiblement identique. "La formation d’ozone est favorisée par la hausse des températures et la baisse du vent à certains endroits. Dans la zone des coteaux, les niveaux d’ozone seront les plus élevés proche du seuil d’information et de recommandation mais sans le dépasser. La qualité de l’air pourrait être dégradée à mauvaise dans la partie centrale de la région", précise Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.