Une personne tombe sur les voies près de la gare de Villefranche : il s’agirait d’un suicide

Un accident de personne s’est déroulé mercredi 6 août près de la gare de Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône. Il s’agirait d’un suicide.

Le drame est survenu mercredi 6 août, aux alentours de 20 heures, a Arnas, dans le Rhône. Selon nos confrères du Progrès, une personne a été percutée par un train en provenance de Mâcon, entraînant l’interruption totale du trafic à la gare de Villefranche-sur-Saône. Si une enquête a été ouverte, il s’agirait vraisemblablement d’un suicide.

Une vingtaine de pompiers et trois engins étaient mobilisés hier soir sur place. La police, la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et les pompes funèbres étaient également présentes. Les voyageurs ont été pris en charge par des autocars et des taxis.

Ce jeudi matin, le trafic a pu reprendre normalement sur l’ensemble de la ligne ferroviaire.