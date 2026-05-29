Actualité
voiture police faits-divers
Image d’illustration. Crédit : Denis Charlet / AFP

Vénissieux : six individus interpellés sur un point de deal et 50 kilos de cannabis saisis

  • par LR

    • Mardi matin, la police a interpellé six personnes sur un point de deal du boulevard Lénine, à Vénissieux. 50 kilos de drogue et 35 000 euros ont été découverts.

    Les opérations contre le narcotrafic se poursuivent dans l’agglomération lyonnaise. Mardi 26 mai, au matin, les forces de l’ordre sont intervenues sur le boulevard Lénine, à Vénissieux. Selon nos confrères du Progrès, six personnes ont été interpellées sur un point de deal du quartier des Minguettes.

    Près de 50 kilos de cannabis et 35 000 euros ont été découverts et saisis par la police. Il s’agirait du point de deal le plus rentable de la commune de l’Est lyonnais.

    Lire aussi : "Un bilan sans précédent" après l’opération de lutte contre le narcotrafic menée dans le Rhône

    à lire également
    entrée Saône du tunnel sous Fourvière
    Tunnel de Fourvière, viaducs de Pierre-Bénite... dernier week-end de fermeture avant la fin des travaux

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Vénissieux : six individus interpellés sur un point de deal et 50 kilos de cannabis saisis 10:34
    Escapades dans le Rhône : escale géologique en Beaujolais 10:22
    entrée Saône du tunnel sous Fourvière
    Tunnel de Fourvière, viaducs de Pierre-Bénite... dernier week-end de fermeture avant la fin des travaux 10:10
    Lyon : le musée Lugdunum ouvre les coulisses de l’archéologie au public 09:40
    Saint-Genis-Laval : un salarié hospitalisé après un incident chimique à l’usine Lustucru 09:10
    d'heure en heure
    Près de Lyon : l’usine Röchling de Décines va fermer, 42 salariés licenciés 08:44
    L'Asvel poussée au match 3 par Cholet en quart de finale 08:29
    Lyon : nouvelle panne sur la ligne D du métro, le trafic encore partiellement interrompu 08:08
    Ce jouet culte de la région Auvergne-Rhône-Alpes fabriqué en Chine ? Une usine perquisitionnée 07:58
    JO 2030 : Lyon devrait accueillir l'ensemble des épreuves de glace 07:44
    Canicule et orages : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:27
    Lyon soleil
    Un vendredi chaud et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 33 degrés attendus 07:14
    Thibaut Chardey (la ville à vélo)
    “La pratique du vélo continuera de progresser”, assure La Ville à Vélo 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut