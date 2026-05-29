Vénissieux : six individus interpellés sur un point de deal et 50 kilos de cannabis saisis

Mardi matin, la police a interpellé six personnes sur un point de deal du boulevard Lénine, à Vénissieux. 50 kilos de drogue et 35 000 euros ont été découverts.

Les opérations contre le narcotrafic se poursuivent dans l’agglomération lyonnaise. Mardi 26 mai, au matin, les forces de l’ordre sont intervenues sur le boulevard Lénine, à Vénissieux. Selon nos confrères du Progrès, six personnes ont été interpellées sur un point de deal du quartier des Minguettes.

Près de 50 kilos de cannabis et 35 000 euros ont été découverts et saisis par la police. Il s’agirait du point de deal le plus rentable de la commune de l’Est lyonnais.

Lire aussi : "Un bilan sans précédent" après l’opération de lutte contre le narcotrafic menée dans le Rhône