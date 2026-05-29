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Rhône : il vous reste six jours pour déclarer vos impôts

  • par Romain Balme

    • La campagne de déclaration des revenus 2026 est en cours depuis le 9 avril. Pour les habitants du Rhône qui déclarent en ligne, la date limite est fixée au 4 juin à 23 h 59.

    Si vous n'avez pas encore réalisé votre déclaration d'impôts, faites attention, le temps presse désormais. Pour rappel, la campagne débutée le 9 avril dernier s'achèvera le jeudi 4 juin, à 23 h 59, pour les Rhodaniens qui déclarent leurs revenus en ligne.

    Le délai était moindre pour d'autres départements. Pour la zone 1, de l'Ain (01) à la Corrèze (19) la date limite était fixée au jeudi 21 mai à 23 h 59. Pour la zone 2, qui comprend les départements n°20 (Corse) à 54 (Meurthe-et-Moselle), il s'agissait du jeudi 28 mai 2026 à 23 h 59.

    À noter que des nouveautés sont apparues lors de cette campagne. Le taux de CSG (contribution sociale généralisée) évolue par exemple, quand les dons sont davantage récompensés. À contrario, les Airbnb et les locations meublées seront moins avantageux dès cette année. 

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