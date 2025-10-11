Chaque minute, 60 animaux sont abattus pour Lyon

189 millions d’animaux auraient été tués "pour Lyon" depuis 2020 selon L214. L’association interpelle le maire Grégory Doucet.

Depuis le début du mandat municipal en 2020, près de 189 millions d’animaux auraient été tués pour nourrir les habitants de Lyon, selon les estimations de l’association L214. Un chiffre qu’elle illustre par des équivalences frappantes : 100 000 animaux abattus chaque jour, 60 par minute. Selon L214, il ne faudrait que 16 heures pour remplir le Groupama Stadium avec autant d’animaux tués.

Une action symbolique place de la Comédie

Pour sensibiliser les passants, les bénévoles mettront en scène un « compteur humain », affichant en temps réel le nombre d’animaux abattus pour la consommation locale depuis 2020. L’événement se déroulera de 14 heures à 16 heures place de la Comédie (1er arrondissement).

"Le maire de Lyon pourrait participer à épargner jusqu’à 17,9 millions d’entre eux chaque année"

L214 appelle les élus et candidats aux municipales de 2026 à signer sa charte du “Sauvetage du siècle”, qui vise à réduire de moitié le nombre d’animaux tués pour l’alimentation en France. Parmi les mesures proposées : une option végétarienne quotidienne dans les cantines scolaires et l’exclusion des produits issus de l’élevage intensif dans les achats publics, l'intégration de un objectif d’exclusion des produits issus de la pisciculture, une offre végétale significative dans les

buffets des réceptions officielles ou encore un un objectif de réduction de 50 % de la consommation de produits d’origine animale d’ici 2032.

Selon l’association, si Lyon atteignait cet objectif, près de 18 millions d’animaux pourraient être épargnés chaque année, soit plus de 100 millions sur un mandat municipal.

Une interpellation politique

Pour Mila Sanchez, chargée de campagnes de L214 : «à chaque instant, le nombre d’animaux tués pour l’alimentation des habitants de Lyon continue d’augmenter. Face à cette hécatombe, les élus locaux disposent d’un pouvoir décisif. Grégory Doucet a des leviers puissants à sa disposition pour contribuer à atteindre une réduction de 50 % du nombre d'animaux tués pour l'alimentation de la ville. Avec un tel objectif, il pourrait contribuer à épargner 107 millions d’animaux sur les six prochaines années ! C’est précisément ce que propose L214 avec la charte du Sauvetage du siècle : nous appelons le maire à s’engager sans plus attendre en la signant ! »