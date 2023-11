Le 2 novembre, un individu a été arrêté après avoir tenté de renverser des policiers avec son véhicule utilitaire.

C'est une intervention qui aurait pu virer au drame. Le 2 novembre dernier, à 21h30, un équipage de police est intervenu rue Roger Salengro à Vénissieux pour interpeller un individu qui tentait de casser un portail avec sa voiture. A l'arrivée des policiers, l'individu, un Bosnien âgé de 44 ans, a tenté de foncer sur les forces de l'ordre avant de prendre la fuite.

Sur sa route, il a percuté un autre véhicule avec son utilitaire avant de poursuivre sa fuite à pied. Il a finalement été interpellé quelques mètres plus loin, non sans mal, par les policiers présents. Sans permis et en état d'ivresse, l'homme de 44 ans, défavorablement connu des services de police, a reconnu partiellement les faits lors de sa garde à vue.

Il a été présenté ce lundi 6 novembre au parquet de Lyon en vue d'une comparution immédiate.