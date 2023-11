Grigny et la Warner Bros travaillent sur une convention Harry Potter

Après avoir versé 10 000 euros au studio américain pour maintenir son festival, la ville annonce un potentiel partenariat pour les prochaines années.

Pour son édition 2023, l'évènement qui a attiré plus de 8 000 personnes a frôlé l'annulation. Des références à la saga "Harry Potter" auraient attiré la curiosité de la Warner Bros, détentrice des droits de la saga, réclamant ensuite à la mairie de Grigny la somme de 10 000 euros. La création d'une convention aurait ensuite été évoquée, "l'idée pour nous c'est de se projeter sur la suite", indique Xavier Odo, maire Les Républicains de Grigny.

Une décision prise dans l'urgence

La demande du géant du cinéma américain étant survenue peu de temps avant le festival, le conseil municipal s'est réuni en urgence pour voter l'entrée de cette somme dans le budget de la ville. Bien que le "oui" l'ait emporté, certains élus n'ont pas hésité à montrer leur mécontentement face à ce montant conséquent.

Cependant, à quelques jours du week-end magique et alors que les 43 exposants étaient parés au lancement de l'évènement, "le choix était vite fait", estime Jessy Kosman Fabregues, directrice du cabinet du maire de Grigny. Ainsi, la ville a accueilli comme prévu une trentaine d'animations et d'ateliers, quelques stands, buvettes, lieux de détente et scènes de spectacles le temps d'une journée.

Un partenariat potentiel

"Une convention de marque Harry Potter peut être intéressante pour la ville et pour le territoire", a confié à Lyon Capitale Xavier Odo. Les détails ne sont pas encore réglés et les discussions sont toujours en cours, mais la Warner Bros serait pour la création d'un tel évènement. "Cela n'existe pas en France, d'où l'idée de se projeter dans une négociation avec la Warner. C'est ce qu'on a essayé d'entamer avec eux et on est sur de bons rails", explique l'élu. Ainsi, les 10 000 euros versés au studio américain ont permis de poser les jalons de ce partenariat inédit.

En effet, en dehors de festivals divers et variés évoquant la saga mondialement connue, il n'existe à l'heure actuelle aucune convention officielle sur Harry Potter en France. Un évènement de ce genre pourrait réunir des fans des quatre coins du pays et même certains des acteurs autour de conférences, spectacles, séances de visionnage ou dédicaces.

Par ailleurs, l'organisme Dream It Conventions a justement annoncé en août dernier la création d'une convention Harry Potter qui devrait voir le jour à Paris en 2024.