Photo d’illustration. © Tim Douet

Deux blessés graves dans une fusillade à Villeurbanne

  • par Clémence Margall

    • Une fusillade s’étant déroulée dans la soirée de ce jeudi 25 septembre a fait deux blessés graves dans le quartier Bel-Air – Les Brosses, à Villeurbanne.

    Il était environ 21h30 ce jeudi soir lorsque plusieurs tirs ont été entendus dans le quartier Bel-Air – Les Brosses, à Villeurbanne. D’après nos confrères d’Actu Lyon, les forces de l’ordre ont retrouvé deux victimes blessées par balle sur les lieux, dont l’une dans un état grave. Elle aurait reçu deux balles dans le dos avant d’être prise en charge par les secours en urgence absolue.

    La deuxième victime a, quant à elle, été touchée au genou, mais n’est pas grièvement blessée. Une arme à feu a par ailleurs été retrouvée dissimulée dans un buisson à proximité du lieu de l’incident. La Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) est saisie de l’affaire.

