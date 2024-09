Initié il y a plus de deux ans à Villeurbanne, le projet du Grand Plateau, porté par la Métropole de Lyon, se fait peu à peu une place dans la filière vélo. Au point de devenir un centre d'activités et de créations innovantes.

Tiers-lieu de la fabrication du vélo et des micro-mobilités, le Grand Plateau de Villeurbanne et ses 8 000 m2 accueillent désormais 37 entreprises, deux ans et demi après son ouverture. Ce projet lancé par la Métropole de Lyon, dans le cadre de sa politique en faveur du vélo, doit permettre de "peser dans cette filière en développement", selon Emeline Baume, 1ère vice-présidence déléguée à l'Economie.

Site unique en France, occupé à 96 %, le Grand Plateau développe aujourd'hui de nombreuses activités liées aux mobilités douces : du reconditionnement à la fabrication des vélos, d'accessoires ou de composants. Désormais, la Métropole de Lyon souhaite également insister sur le reconditionnement de pièces détachées. En ce sens, le projet "Les Démontés" verra prochainement le jour.

Second Cycle, un exemple pour le reconditionnement des pièces de vélo

Imaginé par un consortium d'acteurs du vélo et co-financé par la Métropole, ce projet permettra de créer un réseau d'ateliers spécialisés dans le démantèlement et le reconditionnement des pièces détachées. L'objectif est simple, "allonger la durée d'usage des éléments cyclables, afin d'éviter ce grand gaspillage", dixit William Isebe, co-fondateur de l'entreprise Second Cycle, installée depuis neuf mois au Grand Plateau.

Cette entreprise, qui recycle des vélos pour les revendre à des sociétés ou des collectivités, sort tous les mois, depuis 2021, 300 vélos recyclés à destination de l'agence Free Velo'V. Ces deux roues sont ensuite en location gratuite d'une ou deux années pour les étudiants. Jusqu'à présent, Second Cycle a confectionné dans son atelier 6 000 vélos reconditionnés, rien que pour cette initiative étudiante. La barre pourrait monter jusqu'aux 10 000 vélos.

La société sera donc partie prenante dans le projet "Les Démontés", qui verra son premier atelier inauguré le 21 novembre prochain dans celui de l'entreprise à but d'emploi, Sfaire. A noter que dans sa phase initiale, ce projet s'adressera principalement aux flottes de vélos d'entreprise.

Une remorque lyonnaise aux JO

La remorque pour vélo de JoKer Bike est compatible avec tous les deux-roues standards, électriques et cargos. (@NB)

Ce lieu, mis à disposition du Grand Plateau pendant cinq années, emploie actuellement 190 personnes. "Cette communauté, c'est comme un enfant qui grandit (...) avec beaucoup d'entraide et de synergies", résume la directrice, Anne-Gaëlle Clot. De nombreuses innovations ont ainsi vu le jour en plus de deux ans, dont la remorque pour vélo, confectionnée par l'entreprise locale JoKer Bike.

Elle peut se détacher du vélo et se transformer en chariot. Un outil utilisé par de nombreux corps de métiers, mais aussi, plus récemment, aux Jeux Olympiques pour que les organisateurs puissent déplacer du petit matériel facilement à vélo. "C'est incroyable de voir le nombre de métiers que l'on peut mettre à vélo", sourit le co-fondateur Kervin Castanhola.

Toujours dans le cadre de cette politique, la première édition du Festival du vélo débarque à Lyon, ces samedi 28 et dimanche 29 septembre. L'occasion, à nouveau, pour tous les acteurs de la filière de se faire remarquer. "Nous voulons envoyer des signaux aux habitants pour les inciter à adopter ces mobilités", résume l'élue Emeline Baume.

