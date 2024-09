Entretiens de Caluire-et-Cuire : “Une République indivisible” pour restaurer le lien social

Le Radiant-Bellevue accueille du 3 au 5 octobre les Entretiens de Caluire-et-Cuire-Jean-Moulin, un rendez-vous de débats autour de la question de citoyenneté.

“Restaurer le lien social à travers l’idée d’une République indivisible”. Pour cette 9e édition des Entretiens de Caluire-et-Cuire, Robert Thévenot, adjoint à la Citoyenneté de la ville, veut coller de plus près au contexte de polarisation de notre société. Cette 9e édition entre dans “le dur” en abordant sans détour les crises que traverse notre société : économique, informationnelle, climatique, sanitaire… Autant de sujets qui ébranlent le vivre-ensemble en se développant “dans un climat de défiance et de séparatisme”.

Nouvelles fractures

Parce que “les paroles expertes sont de plus en plus remises en cause et que les institutions sont fragilisées”, il semblait nécessaire aux initiateurs de ces rencontres de recréer des passerelles entre citoyens, responsables publics et intellectuels. Des intervenants de tous horizons – philosophe, magistrats, politologues et hommes politiques - viendront ainsi débattre avec le public en apportant leur éclairage sur les nouvelles fractures de notre société.

En ouverture de ces rencontres, Victor Bosch accueille au Radiant-Bellevue un spectacle de Raphaël Enthoven, autour de la figure d’Albert Camus. On connaît la manière très décalée – et humoristique – du philosophe pour vulgariser sa discipline afin de mieux appréhender les questions de notre époque. Ici, il rend hommage à l’auteur de L’étranger et de La Peste, en restituant “la redoutable puissance de sa pensée”.

Camus par Enthoven (interprété par Raphaël Enthoven et Bernard Cabay) – Jeudi 3 octobre à 20h30. Le Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire

www.radiant-Bellevue.fr

Conférences et tables-rondes

Vendredi 4 octobre

10h - Ouverture

Robert Thévenot, adjoint à la Citoyenneté et Philippe Cochet Maire de Caluire-et-Cuire.

10h30 - Conférence

Gilles Kepel, politologue , essayiste spécialiste du monde arabe contemporain et de l'islamisme radical

13h30 - Conférence

Abdennour Bidar, philosophe essayiste figure intellectuelle de l'islam libéral, fondateur du mouvement Fraternité générale.

14h30 - Conférence

Anne-Charlène Bezzina Maître de conférence en droit public à l'Université de Rouen Normandie

16h - Rencontre

Les jeunes du service civique présenteront leur propre vision de l'unité nationale..

16h15 - Table ronde associative

Les acteurs du territoire engagés dans leurs vie démocratique au quotidien partageront leur expérience : jeunes responsables associatifs, enseignant, sportifs…

17h30 - Regards croisés

Anne-Charlène Bezzina et Abdennour Bidar

Samedi 5 octobre

9h - Conférence

Georges Fenech, magistrat et homme politique

9h45 - Conférence

Vincent Jenbrun, député et ancien maire de L'Haÿ-les-Roses

10h30 - Partage d’expériences

Thierry Cretin, conseiller à l’Office de lutte anti-fraude (Commission européenne)

Jean-Olivier VIOUT ancien procureur de la République…

11h45 - Regards croisés

Georges Fenech & Vincent Jeanbrun

Entretiens de Caluire-et-Cuire Jean-Moulin. Du 3 au 5 octobre.

Le Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire

http://entretiens.ville-caluire.fr/