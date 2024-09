La première édition du Festival du vélo s'invite à Lyon

Le 28 et 29 septembre prochains, la Métropole de Lyon vous donne rendez-vous place Bellecour, pour sa première édition du Festival du vélo.

Le week-end prochain aura lieu le premier Festival du vélo, un événement visant à promouvoir la pratique quotidienne du vélo et à le célébrer sous toutes ses formes.

Entre animations, parades, concerts ou encore cinéma, il y en aura pour tous les goûts lors de cette grande fête de la bicyclette.

Des ateliers variés, pour petits et grands

Avec plusieurs milliers de participants attendus, le festival propose une multitude d'activités variées et pour toute tranche d'âge, le tout dans une ambiance festive et familiale.

Au programme, des animations pour enfants se tiendront Place Bellecour samedi de 10h à 18h et dimanche de 11h à 17h, avec de nombreux jeux, ou encore un espace maquillage et coloriage. Aux même dates, même horaires, un grand village d'exposition, de sensibilisation et de promotion de l'écosystème vélo, vous permettra de tester le nouveau Vélo'v électrique, de créer votre propre sacoche vélo et bien plus encore.

A retrouver également, la convergence vélo, organisée depuis quatorze ans maintenant, elle se tiendra ce dimanche à partir de 10h, avec des départs depuis tout le territoire à destination de la Place Bellecour, où l'arrivée se fera aux alentours de midi pour un grand pique-nique.

Le Festival du Vélo, c'est aussi l'occasion de se rendre à l'événement "So Watt", organisé par le label lyonnais de musique électronique Jarring Effect, le samedi 28 septembre de 14h à 23h. Au programme ateliers de sensibilisation, jeux et animations autour de la transition écologique, le tout, accompagné de concerts de musiciens, formant un duo avec leur vélo.

En point d'orgue de cette première édition, une grande vélo-parade aura lieu dimanche à 14h au départ de la place Bellecour. Un moment festif et familial ouvert à tous les détenteurs de vélo.

La culture au programme

Ce festival sera l'occasion de visionner deux films, diffusés au cinéma Lumière Bellecour, afin d'aborder le thème du vélo sous un autre angle. Seront proposés, The Program de Stephen Frears, samedi à 18h30 et Les Roues de l'Avenir de Charlotte Brunier et Romain Mercieux, le lendemain à la même heure.

La 6ème édition du Cargo Bike Festival s'invite à la fête

Lors de ce week-end, se tiendra également le Cargo Bike Festival, où seront disponibles à l'essai, des vélos cargos de 60 marques spécialisées dans le domaine. L'objectif est d'ainsi faire découvrir ces vélos cargo au grand public et de les séduire de par leurs différents avantages.

Enfin, une bourse aux vélos aura lieu place Valmy samedi 28 septembre de 10h à 17h.

A lire aussi : Toutes et tous à vélo : les vélos adaptés à l'honneur dans la ville de Lyon

Les stations Vélo'v en chantier pour accueillir la nouvelle offre électrique en 2025

La Métropole de Lyon dévoile sa toute première vélo-école