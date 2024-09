La renaissance de l’industrie régionale du vélo

La démocratisation du vélo comme mode de transport a permis de relancer une industrie locale du cycle moribonde après avoir été l’un des fleurons de l’économie régionale.

La pratique du vélo est en plein essor à Lyon et le marché de la bicyclette aussi. Le phénomène de mode post-Covid ne se dément pas. Les marchands et réparateurs de cycles ont pignon sur rue. L’économie du vélo est en plein essor. Dans l’année qui a suivi le Covid, plus de 1 000 entreprises se sont créées dans l’univers du cycle. La région Auvergne-Rhône-Alpes retrouve son statut de place forte du cycle français. Plus de 150 entreprises œuvrent exclusivement autour du vélo pour plus de 1 000 emplois. Le Rhône représente un quart de cette activité industrielle. L’écosystème régional fourmille d’acteurs nouveaux qui cohabitent avec des historiques ayant réussi à survivre après des décennies sombres. L’industrie du vélo a longtemps été un fleuron stéphanois avec notamment Manufrance. La désindustrialisation et la diminution de la pratique du vélo ont démantelé la filière. Quelques acteurs ont survécu en se spécialisant sur des produits de niche. Stronglight, créé en 1906 à Saint-Étienne, produit ainsi des plateaux et pédaliers haut de gamme. Mach1, fabricant de rayons, s’est relancé en créant des jantes innovantes.