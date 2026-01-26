Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Vaulx-en-Velin : une quinquagénaire meurt après une chute du 3e étage

  • par Loane Carpano

    • Samedi 24 janvier, une femme de 57 ans a perdu la vie après avoir chuté du 3e étage de son immeuble de Vaulx-en-Velin

    A Vaulx-en-Velin, une femme d'une cinquantaine d'années a perdu la vie après avoir chuté de son balcon samedi 24 janvier. Selon les informations du Progrès, la quinquagénaire serait tombé du 3e étage d'un immeuble de la place Gilbert-Boissier. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime n'a pu être réanimée et a succombé à ses blessures.

    Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. La piste du suicide n'est pour l'heure pas écartée.

