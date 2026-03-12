Actualité
Les supporters de l’OL lors du match contre le FC Nantes au Groupama Stadium. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Plusieurs blessés après des heurts entre supporters de l'OL et du Celta Vigo

  • par VG

    • Des heurts ont éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi entre supporters du Celta Vigo et de l'Olympique lyonnais, faisant quelques blessés légers, a indiqué jeudi la police espagnole, à quelques heures de la rencontre de Ligue Europa à Vigo entre les deux clubs.

    "Il y a eu une rixe entre deux groupes de supporters", a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police, précisant que des personnes avaient été légèrement "blessées", mais sans en préciser le nombre exact.

    "Il s'agit de petites coupures" principalement, a-t-elle poursuivi, expliquant que les faits étaient survenus "peu avant minuit" lorsqu'"un groupe a attaqué un autre groupe, qui se trouvait dans un bar". "Ils ont cassé des vitres et jeté des feux de Bengale à l'intérieur... On a ressenti de la peur, de la panique. Les dégâts sont principalement matériels", a raconté le responsable du bar, cité par la presse locale de Vigo, estimant que "cela aurait pu être bien plus grave".

    Contactés par l'AFP, les services de secours de Galice ont expliqué de leur côté avoir reçu "un appel à 23h45" en lien avec la rixe, mais ceux-ci n'ont pas souhaité indiquer le nombre de blessés dans ces heurts. Dans un communiqué publié jeudi en début d'après-midi, le Celta Vigo a dit "condamner fermement tout type d'acte violent, comme celui survenu hier soir dans une rue du centre-ville contre des supporters de l'Olympique lyonnais".

    Le club du nord-ouest de l'Espagne "souhaite que, tant le match de ce soir que celui du retour à Lyon (jeudi prochain, ndlr), se déroulent sans autres incidents", a-t-il ajouté.

    Le Celta Vigo et l'OL s'affrontent jeudi à 21h dans le cadre des huitièmes de finale aller de Ligue Europa.

    Des musées lyonnais touchés par une cyberattaque, des données personnelles compromises

