Des musées lyonnais touchés par une cyberattaque, des données personnelles compromises

    • Quatre musées de la Ville de Lyon ont été victimes d'une cyberattaque qui a entraîné une fuite de données personnelles des usagers.

    Le systèmes de billetterie et de réservation d'activité de quatre musées municipaux de Lyon ont été victimes d'une cyberattaque. Cette opération qui a visé le prestataire de la Ville de Lyon a notamment affecté des fichiers contenant des données personnelles comme les noms, adresses postales, numéros de téléphone ou encore mots de passe d'utilisateurs.

    Les musées touchés sont : le Musée des Beaux-Arts, le Musée d’art contemporain, le Musée Gadagne et le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation. "Nous n’avons, à ce jour, aucun élément confirmant que ces données peuvent faire l’objet d’une diffusion ou d’une utilisation frauduleuse", indique la Ville de Lyon, alors qu'aucune donnée bancaire n'aurait été touchée.

    "Des mesures de sécurité et de surveillance sont activées et la Ville de Lyon a immédiatement procédé aux mesures de notification auprès des autorités compétentes (Commission nationale de l’informatique et des libertés et Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information)", poursuivent les services de la Ville.

    Les usagers disposant d'un compte personnel sont évidemment appelés à changer leur mot de passe dès qu'il sera de nouveau possible d'accéder aux services en ligne de réservation. Il est par ailleurs conseillé de faire preuve de prudence vis-à-vis des mails, SMS ou appels téléphoniques qui sont susceptibles d'être des tentatives de fraude.

    Pour l'heure, les billetteries en ligne restent indisponibles pour les quatre musées touchés. La date de reprises est encore inconnue à ce stade.

