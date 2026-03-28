À table
Glace à la cardamome de la forêt, pâte filo caramélisée, frangipane et pomme @William Pham
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Le resto du mois : Milprée, printanier

  • par Guillaume Lamy

    • Un trio de femmes est aux commandes de Milprée, une petite table du quartier Foch (Lyon 6e), rafraîchissante.

    Ce ne sont pas les restaurants qui manquent dans le quartier Foch. Il y a les étoilés, les rendez-vous pros, les bonnes cantines, quelques pizzaïolos habiles. Et puis il y a ceux qui sont passés totalement sous nos radars. C’est le cas de Milprée rue de Sèze. Un nom qui sent la fraîcheur de l’herbe coupée, le printemps qui tire vers l’été, les prairies cafies de fleurs et le doux bourdonnement au ras des pâquerettes de petits aéronefs de course en quête de pollen.

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