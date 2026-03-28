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Vaulx-en-Velin : un homme tué dans une fusillade
Un homme tué dans une fusillade à Vaulx-en-Velin. @Tim Douet

Vaulx-en-Velin : un homme tué dans une fusillade

  • par Corentin Lucas
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    • Le drame s'est déroulé dans le quartier du Mas-du-Taureau, dans la soirée du vendredi 27 mars.

    Ce vendredi, aux alentours de 23h, une fusillade s'est produite dans le quartier du Mas-du-Taureau, à Vaulx-en-Velin.

    D'après les informations de nos confrères du Progrès, un jeune homme, âgé de 29 ans, aurait été touché par plusieurs balles lors d'une fusillade.

    Immédiatement alertés, les secours se sont rendus sur les lieux du drame pour tenter de réanimer la victime, en vain. Cette dernière a succombé à ses blessures.

    Il s'agit déjà de la troisième fusillade dans l'Est lyonnais en l'espace d'une semaine, après celles de Villeurbanne et de Vénissieux, samedi 21 mars, causant également la mort d'une personne.

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