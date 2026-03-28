Coup de tonnerre à Vaulx-en-Velin : le futur maire Abdelkader Lahmar (LFI) pourrait renoncer à sa fonction

Ce samedi 28 mars, le nouveau conseil municipal de Vaulx-en-Velin doit être installé. Mais à quelques heures de l’échéance, une incertitude de taille plane encore. Abdelkader Lahmar, vainqueur du scrutin, pourrait ne pas devenir maire.

Tous les regards sont braqués sur Vaulx-en-Velin ce samedi matin. À 10h, le nouveau conseil municipal se réunira pour confirmer, ou non, l’élection de l’insoumis Abdelkader Lahmar à la tête de la ville. Et contrairement à la décision des Vaudais d’élire le candidat LFI face à Hélène Geoffroy, il se pourrait bien que le maire ne soit pas celui attendu.

En coulisses, le flou domine. Selon les informations de nos confrères du Progrès, l’élu, qui exerce déjà la fonction de député de la 7e circonscription du Rhône, envisagerait de conserver son mandat à l’Assemblée nationale plutôt que de prendre les rênes de la ville. Une situation qui surprend jusque dans son propre entourage. À l’image de sa suppléante, Elise Sabin, qui se projetait déjà à l’Assemblée.

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Trois possibilités pour le député LFI

À l’aube du conseil d’installation, trois options s’offrent à Abdelkader Lahmar. La première serait d’accepter l’écharpe pour les sept prochaines années. La deuxième viserait à renoncer immédiatement à la fonction de maire lors du conseil, au risque de créer des tensions dans son propre camp. La troisième option est la plus technique. L’idée serait d’accepter l’écharpe avant de la transmettre dans les semaines suivantes, afin d’effectuer une transition plus discrète.

Si l’une des deux dernières options venait à se produire, ce serait un nouveau rebondissement pour la municipalité de Vaulx-en-Velin. Il faut dire que ces derniers jours ont été très agités, entre les débordements au soir du second tour visant la maire sortante Hélène Geoffroy et l’annulation des votes en faveur de Christine Bertin, tête de liste soutenue par Jean-Michel Aulas, pour cause de bulletins non conformes.

À Vénissieux, un choix tranché

Dans une situation comparable, Idir Boumertit (LFI), élu à Vénissieux, a lui fait un choix clair : il quittera son siège de député pour devenir maire. Sa suppléante, Gisèle Putoud, doit ainsi lui succéder à l’Assemblée nationale. Cette décision sera confirmée lors du conseil d’installation prévu aussi ce samedi.