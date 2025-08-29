Actualité
Vaulx-en-Velin maintient la gratuité des fournitures scolaires malgré un contexte budgétaire tendu

    • La ville distribue samedi 30 août son kit scolaire gratuit à 4 000 élèves, pour un budget de 29 000 euros.

    Vaulx-en-Velin renouvelle sa distribution gratuite de fournitures scolaires ce samedi 30 août, de 9h à 13h. L'opération, lancée en 2023 avec 2 200 bénéficiaires, concerne désormais tous les 4 000 élèves du CP au CM2.

    Le conseil municipal a voté une dotation de 36 euros par élève. Dans un "contexte institutionnel et financier incertain", la ville maintient ses tarifs de restauration et périscolaire.

    "L'école doit rester un lieu d'égalité, de réussite et d'émancipation", justifie la maire Hélène Geoffroy. Les kits sont "conformes aux recommandations du ministère de l'Éducation nationale".

