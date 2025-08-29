Actualité
A Tassin, le parc de la Raude ouvre ses portes ce samedi.

Tassin-la-Demi-Lune : le parc de la Raude ouvre ses portes ce samedi

  • par La rédaction

    • Inauguré en juillet, le parc de la Raude à Tassin accueille enfin le public après deux mois de "maturation" de la végétation.

    Le parc de la Raude ouvre ce samedi 30 août à 10h aux habitants de Tassin-la-Demi-Lune. Inauguré le 3 juillet en présence du maire Pascal Charmot et d'Alain Mérieux, cet espace vert avait vu son ouverture différée pour permettre aux plantations de "s'installer durablement".

    Un projet "éco-responsable"

    L'aménagement comprend une forêt urbaine, une prairie centrale et des sentiers avec bancs. Plus d'une centaine d'arbres de diverses essences ont été plantés. Une mare pédagogique figure aussi au programme, mais n'est pas encore ouverte.

    La noria historique a été conservée, témoignage du passé du site. "Le projet a été pensé comme un lieu où patrimoine et modernité se rencontrent", explique Claire Schutz, adjointe à l'Environnement.

    Le parc, lié au projet de construction de l'école Samuel Paty, sera ouvert de 7h à 19h l'hiver et de 7h à 21h30 l'été.

