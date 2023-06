Vaulx-en-Velin : La police met la main sur près de 300 grammes d'héroïne

Lors d’une simple opération, à la vue des forces de l’ordre un homme s’est enfui avant d’être arrêté quelques minutes plus tard avec de l’héroïne.

Au niveau du Chemin des barques à Vaulx-en-Velin, mercredi 14 juin, plusieurs équipages de police ont effectué une action de sécurisation. Un groupe d’individus a annoncé leur venue et dans le même temps, un homme a tenté de fuir avec un sac plastique transparent contenant un caillou brunâtre, pouvant s’apparenter à de l’héroïne.

Plus de 260 grammes d’héroïne

De leur côté, les policiers se lancent directement à sa poursuite et le rattrapent. Dans son sac, les forces de l’ordre y trouvent plus de 260 grammes d’héroïne, 28 grammes de cocaïne, 4 grammes de cannabis et de l'argent.

Placé ensuite en garde à vue, il a nié les faits. Présenté vendredi 16 juin au parquet, il a été condamné à 12 mois de prison.