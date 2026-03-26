Vaulx-en-Velin : Christine Bertin dépose un recours pour faire annuler les élections municipales

La candidate qualifiée lors du second tour des élections municipales de Vaulx-en-Velin face à Hélène Geoffroy et Abdelkader Lahmar annonce déposer un recours après que ses bulletins de vote ont été comptabilisés comme nuls.

Alors que le député LFI du Rhône, Abdelkader Lahmar, a battu la maire PS sortante, Hélène Geoffroy, avec seulement 104 voix d’écart, les élections municipales ne semblent pas terminées à Vaulx-en-Velin. Car si l’on retient surtout le duel entre le France Insoumise et le Parti socialiste, la troisième candidate qualifiée au second tour, Christine Bertin (divers centre) n’a pas dit son dernier mot.

Pour rappel, le soir du second tour, le 22 mars dernier, la candidate avait vu ses bulletins de vote invalidés par la préfecture du Rhône suite à une irrégularité : sa 17e colistière, Louise Andries, est de nationalité néerlandaise, mais cela n’était mentionné nulle part sur ses bulletins. Une faute qu’elle reconnaît chez nos confrères du Progrès : "J’aurais dû le mettre entre parenthèses, c’est de ma faute", confesse-t-elle.

Sur les conseils de son avocat, Christine Bertin a donc décidé de déposer un recours en annulation totale. "En raison de la jurisprudence sur le manque d’informations de la mention d’un candidat européen et parce que la forte proportion de bulletins nuls prouve qu’il n’y a pas sincérité sur l’issue du scrutin", explique-t-elle encore.

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