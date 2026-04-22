Sept personnes ont été placées en garde à vue après une opération menée par la brigade des stupéfiants à Vénissieux.

Une opération policière d’ampleur a été menée mardi matin à Vénissieux, visant un trafic de stupéfiants implanté boulevard Ambroise-Croizat. Selon des informations révélées par nos confrères du Progrès, sept suspects ont été interpellés puis placés en garde à vue par la brigade spécialisée.

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Les perquisitions ont permis la saisie de deux fusils d’assaut, de trois armes de poing ainsi que d’environ 300 000 euros en espèces, accompagnés d’une machine destinée au comptage des billets. Les enquêteurs ont également découvert 32 kilos de cannabis stockés chez une nourrice dans l’Ain.

Le secteur visé avait déjà connu plusieurs épisodes de tirs l’été dernier sur fond de rivalités entre réseaux. Ces dernières semaines, les tensions se sont déplacées vers le boulevard Joliot-Curie, toujours à Vénissieux, où deux hommes ont été blessés par balles à quelques jours d’intervalle.

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