Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Vaste coup de filet antidrogue à Vénissieux : 7 personnes interpellées

  • par LR

    • Sept personnes ont été placées en garde à vue après une opération menée par la brigade des stupéfiants à Vénissieux.

    Une opération policière d’ampleur a été menée mardi matin à Vénissieux, visant un trafic de stupéfiants implanté boulevard Ambroise-Croizat. Selon des informations révélées par nos confrères du Progrès, sept suspects ont été interpellés puis placés en garde à vue par la brigade spécialisée.

    A lire aussi : "LFI n'impose aucun cadre" assure le maire de Vénissieux

    Les perquisitions ont permis la saisie de deux fusils d’assaut, de trois armes de poing ainsi que d’environ 300 000 euros en espèces, accompagnés d’une machine destinée au comptage des billets. Les enquêteurs ont également découvert 32 kilos de cannabis stockés chez une nourrice dans l’Ain.

    Le secteur visé avait déjà connu plusieurs épisodes de tirs l’été dernier sur fond de rivalités entre réseaux. Ces dernières semaines, les tensions se sont déplacées vers le boulevard Joliot-Curie, toujours à Vénissieux, où deux hommes ont été blessés par balles à quelques jours d’intervalle.

    A lire aussi : Vénissieux : Alliance Police réclame un renfort d'au moins 300 policiers

    à lire également
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Un rassemblement annoncé à Lyon contre les trains sans contrôleur

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police Lyon
    Vaste coup de filet antidrogue à Vénissieux : 7 personnes interpellées 08:44
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Un rassemblement annoncé à Lyon contre les trains sans contrôleur 08:19
    Plus de 40 interpellations dans la Métropole de Lyon après deux opérations de police 08:10
    Vallée de la chimie
    Une seule offre de reprise pour Polytechnyl, 450 emplois menacés à Lyon 07:51
    L'autoroute A7 coupée au sud de Lyon après un accident mortel 07:43
    d'heure en heure
    orages
    Orages : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:28
    Lyon soleil
    Un mercredi sec et agréable à Lyon, jusqu'à 21 degrés attendus 07:13
    Fabien Bagnon
    "Les annonces de campagne sont simples mais la réalité est plus complexe", souligne Fabien Bagnon 07:00
    La chanteuse Bianca Costa en showcase à Lyon ce mercredi 21/04/26
    Plyemieux
    Mont d'Or Trail : quand un village met ses sentiers en fête 21/04/26
    Top 14 : le LOU tombe à domicile face à Bordeaux-Bègles et met un terme à sa belle série
    La Métropole de Lyon est candidate pour accueillir les demi-finales du TOP 14 21/04/26
    Près de Lyon, les gendarmes retrouvent deux camionnettes volées... mais désossées 21/04/26
    La chanteuse Karol G annonce une date au Groupama Stadium de Lyon en 2027 21/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut