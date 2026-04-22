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Gratte-ciel, à Villeurbanne (©Antoine Merlet)

Villeurbanne : Un sexagénaire meurt par défenestration, il se serait suicidé

  • par Romain Balme

    • Dans le quartier de Gratte-Ciel, à Villeurbanne, un homme âgé d'une soixantaine d'années a mortellement chuté d'un bâtiment ce lundi 20 avril. La piste du suicide est privilégiée.

    Les faits se sont déroulés ce lundi 20 avril en fin de matinée rapportent nos confrères du Progrès. Un sexagénaire est décédé après avoir chuté d'un bâtiment, cours de la République, dans le quartier de Gratte-Ciel à Villeurbanne. Les multiples tentatives de réanimation n'ont pas suffi.

    Sur Facebook, des internautes expliquent avoir vu un individu pratiquer un massage cardiaque sur la victime, ou encore un drap blanc recouvrir le sexagénaire. Toujours selon les informations de nos confrères, la piste du suicide serait largement privilégiée.

    Lire aussi : Villeurbanne commémore les 111 ans du génocide arménien

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