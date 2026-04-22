Un rassemblement annoncé à Lyon contre les trains sans contrôleur

Les cheminots appellent à une nouvelle mobilisation jeudi 23 avril devant la tour InCity, à Lyon. Ils dénoncent un projet jugé dangereux de circulation de trains sans contrôleur sur certaines lignes régionales.

Une nouvelle journée de grève se prépare dans le ferroviaire lyonnais. Réunis en assemblée générale à Perrache, des cheminots ont décidé d’appeler à un rassemblement jeudi 23 avril à partir de 9 heures devant la tour InCity, dans le 3e arrondissement.

Au cœur de la contestation : la mise en exploitation de trains en "EAS" (équipement agent seul), qui permettrait à des rames de circuler sans contrôleur à bord. Les grévistes dénoncent une décision guidée par des logiques budgétaires, qu’ils estiment dangereuse pour les agents comme pour les voyageurs.

Déjà mobilisés début avril, les personnels réclament désormais le retrait total du projet, perçu comme une dégradation des conditions de travail et une remise en cause du métier de contrôleur. Le report de deux mois annoncé par la direction n’a pas suffi à apaiser la colère, les syndicats parlant d’une "provocation" et appelant à élargir la mobilisation.