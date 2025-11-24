Isère : HRS lance une levée de fonds pour rester leader

Ouverte du 27 novembre au 9 décembre, cette augmentation de capitale devrait atteindre 9 millions d'euros.

Hydrogen Refueling Solutions (HRS), leader isérois des stations de recharge hydrogène en France, entame une nouvelle étape stratégique pour renforcer son avance technologique et répondre à une demande en forte croissance. L’entreprise, dont une station sur trois installée en Europe depuis 2021 provient de ses usines, poursuit son essor à l’international. Elle totalise aujourd’hui 31 stations mises en service, en France comme à l’étranger.

Pour soutenir cette dynamique, HRS lance une augmentation de capital de 9 millions d'euros, ouverte à tous, avec maintien du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires actuels. L’opération sera ouverte du 27 novembre au 9 décembre. Le directeur général, Hassen Rachedi, s’est personnellement engagé à hauteur de 4,4 millions d’euros. "Cela illustre ma confiance totale dans notre vision, notre stratégie et l’avenir de notre société", souligne-t-il.

Une levée de fonds pour poursuivre sa croissance et maintenir son avance technologique

La société dispose actuellement d’un portefeuille commercial de 47,2 millions d’euros et ambitionne de poursuivre sa croissance en France comme à l’international. Elle vise un chiffre d’affaires IFRS compris entre 25 et 35 millions d’euros pour l’exercice en cours, en nette progression sur un an.

Cette levée doit également permettre à HRS de consolider son avance technologique grâce à un renforcement de la recherche et du développement : solutions intégrées de backup énergétique à hydrogène, amélioration de la maintenance prédictive des stations… autant de chantiers qui doivent contribuer à maintenir le groupe parmi les acteurs de référence de l’hydrogène en Europe.