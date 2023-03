Une trentaine d'opposants à la réforme des retraites perturbe le conseil du 6e arrondissement de Lyon

Une trentaine d'individus, contre la réforme des retraites, a envahi la mairie de Lyon 6e à l'occasion d'un conseil d'arrondissement, mercredi 1er mars.

Plus d'une trentaine de jeunes, masqués et vêtus en noir, a perturbé le conseil d'arrondissement dans la mairie du 6e à Lyon mercredi 1er mars. Les individus, opposés à la réforme des retraites, auraient scandé le nom de la députée Anne Brugnera (Renaissance) : "Brugnera, votre réforme (des retraites) ne passera pas. On ne baissera pas les bras, on est là". Les manifestants ont ensuite aspergé les élus de confettis et ont jeté des boules puantes dans la salle. La police nationale est rapidement intervenue.

Sur Twitter, les personnalités politiques de Lyon réagissent à ces perturbations. Le maire du 6e arrondissement, Pascal Blache, le maire de Lyon, Grégory Doucet, et Fabienne Buccio, préfète du Rhône condamnent fermement cet "envahissement".

C’est ça la nouvelle expression de la démocratie?

Notre Conseil d’arrondissement a été assailli par des militants qui s’opposent à la réforme des retraites

« Votre conseil on s’en fout »

Quelle est la prochaine étape?

Non à l’escalade de la violence pic.twitter.com/YoA1zNQPJM — Pascal Blache (@p_blache) March 1, 2023

Nous ne pouvons pas tolérer la perturbation d'un conseil d’arrondissement. Je renouvelle publiquement mon soutien au maire du 6e arrondissement de #Lyon après m'être entretenu avec lui, ainsi qu'à l'ensemble des élus présents. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) March 1, 2023