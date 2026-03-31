Cinq individus suspectés d'être impliqués dans un réseau de blanchiment des revenus issus du trafic de stupéfiants régional ont été mis en examen.

Une importante structure de blanchiment du narcotrafic Rhône-Alpin a été démantelée. Lundi 23 mars, trois collecteurs et deux chefs d'entreprises agissant à diverses étapes dans des circuits de blanchiment liés au narcotrafic ont été interpellés à Villeurbanne, Ecully et Oullins.

Durant le temps de leur garde à vue, les policiers sont parvenus à saisir plus de deux millions d'euros d'avoirs, dont près de 700 000 euros en espèces au domicile de l'un des collecteurs interpellés. À l’issue de quatre jours de garde à vue, les cinq mis en cause ont été déférés au tribunal judiciaire de Lyon et mis en examen. Deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire.

Une enquête menée depuis l'automne

Ces arrestations interviennent dans le cadre d'une enquête menée par les enquêteurs de l’antenne OFAST de Lyon et de la brigade de la criminalité financière de la DCOS 69 depuis l'automne 2025. Cette dernière portait sur un réseau de blanchiment des revenus issus du trafic de stupéfiants régional et avait notamment permis d’identifier les membres du groupe, chargés quotidiennement de collecter et stocker des espèces, et de transformer en profits licites plusieurs millions d’euros provenant du narcotrafic.

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