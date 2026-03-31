Actualité
Image d’illustration policiers de la BAC. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Une structure de blanchiment du narcotrafic régional démantelée près de Lyon

  • par Loane Carpano

    • Cinq individus suspectés d'être impliqués dans un réseau de blanchiment des revenus issus du trafic de stupéfiants régional ont été mis en examen.

    Une importante structure de blanchiment du narcotrafic Rhône-Alpin a été démantelée. Lundi 23 mars, trois collecteurs et deux chefs d'entreprises agissant à diverses étapes dans des circuits de blanchiment liés au narcotrafic ont été interpellés à Villeurbanne, Ecully et Oullins.

    Durant le temps de leur garde à vue, les policiers sont parvenus à saisir plus de deux millions d'euros d'avoirs, dont près de 700 000 euros en espèces au domicile de l'un des collecteurs interpellés. À l’issue de quatre jours de garde à vue, les cinq mis en cause ont été déférés au tribunal judiciaire de Lyon et mis en examen. Deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire.

    Une enquête menée depuis l'automne

    Ces arrestations interviennent dans le cadre d'une enquête menée par les enquêteurs de l’antenne OFAST de Lyon et de la brigade de la criminalité financière de la DCOS 69 depuis l'automne 2025. Cette dernière portait sur un réseau de blanchiment des revenus issus du trafic de stupéfiants régional et avait notamment permis d’identifier les membres du groupe, chargés quotidiennement de collecter et stocker des espèces, et de transformer en profits licites plusieurs millions d’euros provenant du narcotrafic.

    Lire aussi : “On est sous-dimensionnés par rapport au narcotrafic”

    à lire également
    Kidzz World
    Une mini-ville immersive pour enfants ouvre à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Une structure de blanchiment du narcotrafic régional démantelée près de Lyon 17:05
    Kidzz World
    Une mini-ville immersive pour enfants ouvre à Lyon 16:59
    Lyon : le château de l'Ile Barbe mis aux enchères pour 600 000 euros 16:33
    À Lyon, ORION simule une attaque hybride à l’hôpital Édouard Herriot 16:08
    Piétons tués à Caluire : Bastien Joint demande à ce que la Ville se constitue partie civile 16:01
    d'heure en heure
    cartes pokemon
    Mini World Lyon va organiser une grande bourse d’échanges de cartes Pokémon 15:40
    Cinéma : de nombreux tournages prévus à Lyon dans les prochains mois 15:19
    Parc aux Hérissons
    L'intégralité du parc aux Hérissons ouvrira ce samedi à Villeurbanne 14:55
    Grève dans l'Education nationale : 7,76% d'enseignants mobilisés dans l'académie de Lyon ce mardi 14:13
    "La sécurité est d’évidence un sujet", assure Grégory Doucet lors de son premier déplacement 13:51
    Villeurbanne : un homme en urgence absolue après avoir été poignardé 13:13
    Serveur, cloche, hôtel, restaurant
    Le guide touristique Le Petit Futé dévoile son palmarès des meilleures adresses lyonnaises 12:34
    Aux Hospices civils de Lyon, un parcours unique dédié à l'amyotrophie spinale 12:02
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut