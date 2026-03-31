Une mini-ville immersive pour enfants ouvre à Lyon

Une ville immersive à hauteur d'enfants ouvrira le 4 avril prochain dans le 7e arrondissement de Lyon.

Une ville immersive, où chaque enfant peut devenir pompier, banquier ou encore médecin ? C'est ce que propose Kidzz World. Un tout nouveau concept qui ouvrira ses portes le 4 avril prochain dans le 7e arrondissement de Lyon. L'idée ? Permettre aux enfants de découvrir différents métiers et de gagner en autonomie en faisant "comme les grands" dans une mini-ville immersive.

Pour cela, Kidzz World propose des minis décors inspirés du réel. Les enfants peuvent ainsi monter sur une mini moto de police, acheter leurs carottes au supermarché, conduire un tractopelle, ou encore créer et déguster une pizza. Si la plupart du parcours est accessible aux enfants seuls, certaines activités sont animées par des encadrants et organisées en petits groupes. Certaines expériences peuvent également être vécues avec les parents pour créer des souvenirs en famille.

Crédit : site internet Kidzz World

Des expériences à partir de 8,90 euros

Accessible aux enfants de 4 à 12 ans, Kidzz World propose plusieurs packs à différents créneaux. Le bracelet "immersion" donnant accès au toboggan, au lounge et à l'espace snacking est mis en vente à partir de 8,90 euros (3 h 30). Celui "Petit chef", permettant de profiter d'une pizza et d'un accès à l'espace libre est disponible au prix de 26,90 euros (4 heures ).

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