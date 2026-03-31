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Photo d’illustration. © Tim Douet

Vénissieux : la police découvre 24 kg de cannabis alors qu'elle venait remettre une simple convocation

  • par C.M.

    • Alors que les policiers venaient remettre une simple convocation à un habitant de Vénissieux, ils ont découvert plusieurs kilos de produits stupéfiants. 

    Ce mardi 31 mars, des policiers qui venaient remettre une convocation à un habitant de Vénissieux ont mis la main sur une importante quantité de produits stupéfiants. Selon nos confrères du Progrès, les faits se sont déroulés dans un immeuble de l’avenue Jules-Guesde. 

    Dans l’appartement, les forces de l’ordre auraient découvert 24 kilos de résine de cannabis dissimulés dans deux frigos, ainsi que 354 grammes d’herbe de cannabis et 2 000 euros en espèces. Un suspect a été interpellé. 

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