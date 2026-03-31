Alors que les policiers venaient remettre une simple convocation à un habitant de Vénissieux, ils ont découvert plusieurs kilos de produits stupéfiants.

Ce mardi 31 mars, des policiers qui venaient remettre une convocation à un habitant de Vénissieux ont mis la main sur une importante quantité de produits stupéfiants. Selon nos confrères du Progrès, les faits se sont déroulés dans un immeuble de l’avenue Jules-Guesde.

Dans l’appartement, les forces de l’ordre auraient découvert 24 kilos de résine de cannabis dissimulés dans deux frigos, ainsi que 354 grammes d’herbe de cannabis et 2 000 euros en espèces. Un suspect a été interpellé.