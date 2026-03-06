Rhône : un nouveau protocole pour mieux protéger les professionnels de santé

Un accord visant à renforcer la sécurité des soignants a été signé ce 5 mars dans le Rhône. Il prévoit notamment de nouvelles procédures de signalement des agressions et un renforcement de la coopération avec les forces de l’ordre.

Face aux violences visant les professionnels de santé, les autorités du Rhône renforcent leur dispositif de protection. Un nouveau protocole a été signé jeudi 5 mars à Lyon afin d’améliorer la sécurité des soignants et leur accompagnement en cas d’agression.

Ce document actualise un premier accord datant de 2013. Il s’inscrit dans le cadre du plan national interministériel présenté en 2023, qui met l’accent sur la formation des professionnels, la prévention des violences et un meilleur suivi des victimes.

Signé par les parquets de Lyon et de Villefranche-sur-Saône, la police nationale, la gendarmerie, l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et plusieurs représentants des professions médicales, ce protocole prévoit plusieurs mesures concrètes. Parmi elles, un système de fiches d’alerte pour signaler des situations préoccupantes, la diffusion d’un guide pratique en cas d’agression ou encore la possibilité d’identifier rapidement un soignant menacé lors d’un appel au 17.

Le texte facilite également le dépôt de plainte, notamment en ligne ou dans le commissariat ou la brigade de son choix. L’objectif est de renforcer les liens entre soignants, justice et forces de l’ordre afin de mieux prévenir et traiter les violences.