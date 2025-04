Une ressortissante iranienne arrêtée à Lyon pour apologie du terrorisme 

Mahdieh Esfandiari, une ressortissante iranienne et enseignante à l’université Lumière Lyon 2, a été arrêté le 28 février pour apologie du terrorisme.

Alors que les relations entre la France et l'Iran restent tendues, Téhéran s’inquiétait début mars de la disparition de l’une de ses ressortissantes vivant en France, révélaient nos confrères du Point. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaei, avait ainsi déclaré le 10 mars qu’une "citoyenne iranienne vivant en France, une femme d'âge moyen et professeure d'université, a disparu il y a quelques jours." Et ajoutait : "Nous n'avons pas encore pu obtenir d'informations précises sur sa situation de la part des autorités françaises compétentes."

Enseignante à l’université Lyon 2

Il s’agit de Mahdieh Esfandiari, une femme de 35 ans, traductrice, installée à Lyon depuis huit ans. Cette dernière a également été et enseignante à l’université Lumière Lyon 2. Militante pro-palestinienne, elle a en réalité été arrêtée le 28 février dernier à Lyon pour "apologie du terrorisme" sur les réseaux sociaux, a confirmé France Info.

Une information judiciaire avait été ouverte le 7 novembre 2024 par le parquet de Paris et son pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH). Ces derniers ont finalement confié l’enquête à la police judiciaire de Paris.

