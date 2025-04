L'immobilier lyonnais en bref

Découvrez l'actualité de l'immobilier et du logement dans l'agglomération lyonnaise en un coup d'oeil.

21 000 m2 pour un parc d’activité à l’entrée de Lyon

Les promoteurs immobiliers EM2C et Ginkgo ont cédé en Vefa à AEW, spécialiste mondial de la gestion d’actifs immobiliers, un parc d’activité de 21 000 m² en développement à Vénissieux, près de Lyon. Baptisés "UP !" ces bâtiments à étages comprendront vingt-six unités, dont dix-huit espaces de 350 à 800 m², et huit entrepôts à partir de 1 100 m² et jusqu’à 2 000 m2. Le site, doté de cent quatre-vingt-dix places de stationnement, vise à accueillir tous types d’activités industrielles, artisanales ou de distribution de proximité. Sa livraison est prévue pour le troisième trimestre 2026.

Lire aussi : Immobilier lyonnais : vers une stabilisation des prix en 2025

4 000 m2 de plus au H7

D’ici 2027-2028, l’accélérateur H7, situé à la halle Girard à Lyon-Confluence, va s’agrandir. 4 000 m² de surface supplémentaire seront aménagés, créant cinq cents nouveaux postes de travail pour des entreprises de dix à cinquante salariés. Actuellement, H7 accueille soixante-cinq à soixante-dix start-up, représentant quatre cent quarante postes de travail. Ce projet, après six ans d’activité, porté par la SPL Lyon-Confluence et la Métropole de Lyon, s’inscrit dans l’objectif de renforcer le rôle d’accélérateur de l’innovation entrepreneuriale lyonnaise.

Lire aussi : Immobilier à Lyon : une ville inaccessible aux familles ?

Trente-huit appartements à Meyzieu

Le promoteur Groupe Gambetta a posé la première pierre de la résidence Signature à Meyzieu. Vingt-sept appartements sont d’ores et déjà disponibles à l’accession, à partir de 183 000 euros. S’ajoutent à ceux-ci onze logements sociaux et intermédiaires. Située dans un quartier résidentiel prisé pour son cadre paisible et sa proximité avec Lyon, la résidence proposera des T2 à T4, livrés au premier trimestre 2026. Certains appartements bénéficieront de baies vitrées incurvées coulissantes, permettant de transformer le séjour en balcon.

Lire aussi : Les derniers prix du marché immobilier de Lyon et de la métropole de Lyon

Le groupe Capelli en redressement judiciaire

Le promoteur immobilier Capelli a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 5 mars 2025, avec une période d’observation de six mois. Lors de l’exercice clos le 31 mars 2024, l’entreprise affichait plus de 400 millions d’euros de dettes nettes et des fonds propres négatifs de plus de 25 millions d’euros. Cette situation résulte de l’effondrement du marché immobilier depuis 2022, affectant particulièrement le logement neuf. Capelli a obtenu l’accord de 95 % de ses créanciers pour un remboursement échelonné sur quatre ans, à partir de mars 2026.

Lire aussi : Immobilier : "C’est le moment d’acheter !"

14 000 m2 de bureaux à la Part-Dieu

Egis, spécialiste en architecture, conseil et ingénierie, transférera son siège lyonnais vers l’immeuble Lafayette, situé à l’angle du cours Lafayette et de l’avenue Thiers dans le 6e arrondissement de Lyon. Ce bâtiment de dix étages sera à la fois rénové et étendu. Il offrira 14 000 m² de bureaux, 500 m² de commerces et 1 000 m² d’espaces extérieurs. Ce projet de rénovation, piloté par AXA Investment Managers et BNP Paribas Real Estate, devrait être livré pour l’été 2026.

Lire aussi : Villeurbanne : un squat évacué vendredi, peu après son ouverture

Une vingtaine de logements sociaux à la Guillotière contre l’habitat indigne

Une résidence de vingt et un logements sociaux a été inaugurée à la Guillotière, après quinze ans d’insalubrité. Deux bâtiments insalubres ont été réhabilités : l’un démoli pour créer quinze logements, l’autre transformé en six nouveaux logements. Ce projet de 5,3 millions d’euros répond à la nécessité de lutter contre l’habitat indigne, particulièrement dans le secteur Moncey-Voltaire-Guillotière qui concentre 30 % de l’habitat dégradé à Lyon. Plus de deux cent soixante logements sociaux ont été livrés récemment dans ce secteur.

Lire aussi : Passoires thermiques : "C'est une catastrophe de faire sortir autant de logements"