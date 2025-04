Rhône : les travaux à prévoir sur les routes du département dès la semaine prochaine

Lyon Capitale fait le point sur les travaux à prévoir sur les routes dans le département du Rhône dès lundi 14 avril.

Dès demain, lundi 14 avril, et jusqu'au 17 avril, Vinci Autoroutes effectuera des travaux de maintenance dans le cadre de son programme d’entretien des équipements de sécurité et d’exploitation dans les trois tunnels de l'A89 entre Balbigny et la Tour-de-Salvagny. Cette section de l'A89 sera donc fermée de 20 heures à 6 heures le lendemain. Des déviations seront mises en place pour les automobilistes.

Des travaux de réparation d'ouvrage seront également réalisés sur la RD45, à hauteur d’Ampuis, et jusqu’au 16 avril. La circulation sera alternée durant ces trois jours. Coût total de l’opération : 21 933 euros, indique le département du Rhône. Du côté de RD4, au niveau de Villecheneve, des travaux d’élagage seront également réalisés, nécessitant la fermeture de la route entre 8 heures et 15h30.

Les travaux déjà en cours

À noter également que les études géotechniques se poursuivent sur la RD307, au niveau Fleurieux-sur-l’Arbresle, après l’affaissement de la chaussée. La circulation est coupée aux automobilistes jusqu’au 18 avril. Jusqu’au 1er mai, enfin, des interventions de curage de fossés sont réalisées sur la RD42, à travers différentes communes du Rhône. Une circulation en alternat par feux a également été mise en place.

