Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes envisagerait de se présenter aux élections législatives anticipées. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé hier qu’il était candidat en Haute-Loire pour les élections législatives. La Région n'aurait été qu'un "marchepied" pour ses ambitions, considère le groupe Les Écologistes.

Laurent Wauquiez, président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé hier qu’il se présentait aux élections législatives anticipées dans la 1ère circonscription de Haute-Loire. Une décision vivement critiquée par l’opposition qui estime que la Région n’est "qu’un marchepied sur lequel il s’est appuyé afin d’assouvir son ambition personnelle", tacle le groupe Les Écologistes ce mercredi dans un communiqué. .

Une "porosité avec l'extrême droite"

Le président de Région "tente un retour sur la scène nationale au moment où nous assistons à la déliquescence idéologique des Républicains", estiment encore les écologistes.

Et si Laurent Wauquiez estimait hier qu’"on ne trahit jamais", désavouant sans jamais le citer, Éric Ciotti, président du groupe Les Républicains, qui a décidé de s’allier avec le Rassemblement national, l’opposition juge que "l’exercice du pouvoir" de Laurent Wauquiez témoignerait "d’une très grande porosité avec l’extrême droite."

"La séquence actuelle correspond parfaitement au flou qu’il aime entretenir, tantôt héritier d’une droite gaulliste, tantôt allié objectif du RN et de Reconquête", déclare Maxime Meyer, conseiller régional de l’Ain et co-président du groupe, et Benjamin Joyeux, conseiller régional de Haute-Savoie de dénoncer une “une ambivalence permanente au service de sa seule ambition”, concluent-ils.

