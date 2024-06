Lyon : la première phase des travaux du TNG à Vaise est terminée 

Débutée en décembre 2022, la première phase des travaux de réhabilitation du Théâtre Nouvelle Génération (TNG) à Vaise est terminée. La seconde phase doit s'achever en mars 2025.

Restructuration, agrandissement de la scène et économie d’énergie, la première phase des travaux de réhabilitation du Théâtre Nouvelle Génération - Centre Dramatique National (TNG) à Vaise s’est achevée. Coût des travaux, 2 950 000 millions d’euros, dont 1 million d’euros financés par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC).

La deuxième phase des travaux terminée en 2025

Menés par l’architecte Yvan Peytavin, les travaux ont d’abord consisté à agrandir la cage de la scène de plus de 70 m2, permettant ainsi l’élargissement du bâtiment. La scène rectangulaire est "plus fonctionnelle, correspondant d’avantage au standard en la matière", précise la Ville de Lyon dans un communiqué ce mardi. Côté économie d’énergie, des travaux phonique et d’isolation ont également été conduits, notamment la pose d’une nouvelle toiture végétale pour lutter contre les îlots de chaleur.

©Muriel Chaulet

La deuxième étape des travaux a débuté en avril dernier et devrait s’achever en mars 2025, précise toujours la collectivité. Elle portera notamment sur la suppression du rideau de fer afin "d’ouvrir la scène et ainsi le champ de vision aux spectateurs pour près de 100 sièges." Des sas acoustiques et thermiques ont également été créés sur chaque accès de la salle, tout comme un espace de 130 m2 polyvalent. Une nouvelle ventilation va enfin être déployée. Le coût des travaux s’élève à 1,4 millions, dont 500 000 euros aussi financés par le Drac.

