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Crédit : Université Lumière Lyon 2

Prescilla Kazadi Masibu remporte le concours d'éloquence de l'université Lyon 2

  • par Loane Carpano

    • Mardi 28 avril, dix finalistes se sont disputés la finale du concours d'éloquence de l'Université Lumière Lyon 2 sur le thème de l'absurde.

    Mardi 28 avril, l'amphithéâtre de l'université Lumière Lyon 2, a accueilli la finale du concours d'éloquence universitaire. Les dix finalistes sélectionnés au préalable ont livré des récits personnels sur la thématique de l'absurde. Cette année, c'est Prescilla Kazadi Masibu, étudiante en deuxième année de licence en sciences de l’éducation et de la formation qui a conquis le jury avec son discours.

    "Je ressens beaucoup de fierté. L’an dernier je n’osais pas me lancer dans l’aventure de l’éloquence, je n’avais pas confiance en moi. J’ai décidé de ne pas m’écouter et d’y aller : j’y ai fait des rencontres incroyables et je me suis découverte moi-même", a confié la jeune femme à l'issue de sa victoire.

    L'autrice, metteuse en scène, et marraine de la promotion 2026, Nadège Pugnard, a également tenue à féliciter les participants : "Je suis très émue et impressionnée par l’espoir et l’énergie que donne cette jeunesse. Avec eux, les mots reprennent du cœur et du sens."

    Lire aussi : L'université Lyon 2 lance officiellement son nouveau concours d'éloquence

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