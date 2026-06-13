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Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
PHILIPPE HUGUEN / AFP

Bron : un mort dans une collision entre un bus et un véhicule léger

  • par LC

    • Un jeune homme d'une vingtaine d'années est décédé au volant de son véhicule après une collision avec un bus dans la nuit de vendredi à samedi à Bron (Rhône).

    Nouvel accident mortel sur les routes du Rhône. Dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune homme a perdu la vie au volant de son "véhicule léger" à Bron (Rhône), au niveau du boulevard des Droits de l'Homme. Il est entré en collision avec un bus aux alentours de 0h30.

    D'après les informations communiquées à nos confrères du Progrès, le jeune homme était âgé d'une vingtaine d'années. Deux autres blessés légers à bord du bus ont également été pris en charge sur place.

    Un mois de mai meurtrier sur les routes du Rhône

    Un bilan qui s'alourdit donc pour la sécurité routière dans le Rhône. Alors que le mois de mai a été particulièrement meurtrier sur les routes du département, la Préfecture avait appelé à la plus grande vigilance et à la fermeté. "Il est absolument vital de respecter les règles du code de la route", avait déclaré le préfet Etienne Guyot. Au 29 mai, 21 personnes étaient décédées sur les routes depuis le début de l'année, dont 7 motos, 5 véhicules légers, 3 piétons, 2 cyclistes, une trottinette, un véhicule utilitaire léger, un poids lourd et une voiturette.

    Lire aussi : Rhône : 21 personnes sont mortes sur les routes depuis le début de l’année

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