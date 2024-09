Une piste cyclable sera finalement créée sur les quais Tilsitt et Joffre à Lyon

La Métropole de Lyon a finalement trouvé un compromis conservant du stationnement et sécurisant les cyclistes sur le quai Tilsitt-Joffre à Lyon.

Fin août, Lyon Capitale dévoilait le résultat de la concertation publique autour du réaménagement du quai Tilsitt-Joffre, particulièrement accidentogène, notamment la voie bus-vélo où trois jeunes ont perdu la vie ces dernières années. Et malgré la mobilisation des parents d'Iris et Warren, renversés en trottinette par une ambulance, opposés à une circulation en voie mixte des modes doux et des bus, le scénario du statu quo l'avait emporté de peu, les riverains souhaitant conserver à tout prix les places de stationnement du quai.

Des "plateaux surélevés" et de nouveaux passages piétons

Mais la Métropole de Lyon assure dans un communiqué, après avoir présenté le projet vendredi lors d'une réunion publique, que "l'absence de consensus sur les trois scenarii et les contraintes d'aménagement du secteur" l'ont incitée "à revoir la mise en place du double sens cyclable sur la même voirie". Elle a ainsi élaboré un quatrième projet de réaménagement qui devraient être mis en œuvre à partir de l'été 2025.

Le scénario retenu. La piste cyclable, initialement prévue dans le sens Sud-Nord, est créée dans le sens Nord-Sud pour séparer les vélos et les bus.

Dans le détail, le nouvel aménagement retenu est globalement similaire au scénario 2 arrivé en tête lors de la consultation, avec une modification de taille pour les modes doux : la création d'une piste cyclable dans le sens Nord-Sud, alors qu'elle était initialement prévue dans le sens Sud-Nord. Ce compromis permet ainsi de conserver une voie de stationnement côté façade, tout en répondant à l'enjeu de sécurisation des modes doux sur cet axe où les automobilistes et bus circulent parfois très vite. La Métropole de Lyon va ainsi créer cinq plateaux surélevés sur le quai "afin de faire diminuer la vitesse de circulation". Ils seront "en enrobé grenaillé pour qu'ils apparaissent plus blancs que la chaussée pour une perception plus visible"

"Un scénario convenable" juge le maire du 2e arrondissement

Trois nouveaux passages piétons seront également matérialisés. La collectivité précise par ailleurs que l'itinéraire pour les cyclistes de la rue Vaubecour "sera renforcé" dans le sens Nord-Sud pour compenser l'absence de piste cyclable sur le quai. Une piste cyclable bidirectionnelle existe par ailleurs sur le quai Fulchiron permettant de relier Perrache et Bellecour.

Projet de réaménagement des quais Tilsitt et Joffre, à Lyon @Métropole de Lyon

Si le projet a été globalement validé par l'ensemble des collectifs d'habitants et des associations de quartiers, et le maire (LR) du 2 arrondissement, Pierre Olivier - "l'équation n'était pas simple mais ce qui a été présenté me semble un scénario convenable" - , quelques inquiétudes se sont faites jour sur des détails. La Métropole a promis de "se recaler un temps de travail", tenant, aussi, à faire savoir que cette concertation publique n'était pas une obligation légale et qu'il s'agissait d'une "démarche volontaire".

En sus de ce réaménagement, la Métropole de Lyon avait indiqué en août 2023 avoir sollicité la préfecture du Rhône pour obtenir l'installation d'un radar sur l'axe. Mais les services de l'Etat ne déploient pour l'heure aucun radar en zone 30. En cause, "une doctrine nationale" des services de l'Etat, considérant le passage en zone 30 km/h comme une mesure de sécurité routière qui, à elle seule, permet d'abaisser la vitesse des automobilistes, expliquait-on du côté de la préfecture en août dernier.

