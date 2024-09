A l'occasion du conseil métropolitain, les différents groupes d'oppositions ont taclé Bruno Bernard et la Métropole de Lyon concernant les nouveaux critères d'accueil des mères isolées sur le territoire métropolitain.

Ça devait être l'un des sujets débattus cette semaine au cours du conseil métropolitain. Et c'est le sujet qui a fait l'objet des premières joutes verbales entre la majorité et les groupes d'opposition à la Métropole de Lyon. Révélé la semaine dernière dans une note interne, la collectivité a durci les critères de prise en charge des mères isolées dans ses dispositifs d'hébergement d'urgence.

Après avoir annoncé, mi-juillet, mettre en pause l'accueil de nouvelles mères isolées avec enfant dans son dispositif d'hébergement d'urgence, face à une "situation budgétaire contrainte", la Métropole s'apprête à réduire son intervention au public le plus strict dont elle est légalement responsable : les femmes isolées, avec enfant de moins de trois ans, hors demandeurs d'asile.

"Vous cherchez à vous racheter de vos erreurs en renvoyant la patate chaude à l'Etat"

Des nouveaux critères qui inquiètent notamment les travailleurs sociaux. Et qui ont fait réagir les élus ce lundi 30 septembre au sein de l'hémicycle métropolitain. "Comme l'a expliqué la vice-présidente Vachet en commission ce mercredi, sans plus de précisions, il y aura désormais une évaluation médico-sociale pour déterminer si la mère est réellement isolée et connue uniquement du territoire de la Métropole de Lyon" a expliqué Mathieu Azcué du groupe Métropole en commun. Avant de poursuivre : "Le délai de prise en charge entre le début de l'enquête administrative et la réalité de la prise en charge pourrait être long. Que se passe-t-il pendant ce temps ?"

"Tout cela n'est pas politiquement tenable, ni pour les travailleurs sociaux ni pour les publics accompagnés" estime Mathieu Azcué. "Nous avons été profondément stupéfaits de la gestion de la misère dans notre Métropole" a également expliqué Izzet Doganel, tout en dénonçant également les nouveaux critères concernant l'accueil des mères isolées.

"En 2020, Bruno Bernard expliquait que ce qui le choquait le plus c'était les enfants qui dorment dehors. Quatre ans après, ça vous choque beaucoup moins" a ironisé Philippe Cochet du groupe la Métro positive, en interpellant Bruno Benard. "Vous avez fait un choix politique et vous cherchez à vous racheter de vos erreurs en renvoyant la patate chaude à l'Etat" estime le conseiller métropolitain de droite.

"C'est à l'Etat que revient les compétences de l'hébergement d'urgence. Donc rappeler ses responsabilités, ce n'est pas lui renvoyer la balle c'est demander une action juste" a elle défendu Vinciane Brunel du groupe écologiste. "La Métropole a démontré son engagement en multipliant par 14 le budget en la matière" détaille l'élue de la majorité métropolitaine.

11 millions d'euros de budget

La note interne, qui sans être définitive, est bien effective selon plusieurs sources politiques et associatives, indique, concernant les demandeurs d'asile, que la "mise en œuvre des conditions matérielles d'accueil relève de la compétence de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration". Bruno Bernard avait justifié le durcissement de ses conditions d'accueil par l'"incapacité" de la collectivité "d'être dans une augmentation permanente" du nombre de places d'hébergement d'urgence, alors que son budget dédié uniquement à la prise en charge des mères isolées avec un enfant de moins de trois ans a atteint plus de 11 millions d'euros en 2024, dans un contexte de baisse des recettes auquel s'est ajouté une forte inflation.

Un sujet sur lequel Bruno Bernard devrait avoir l'occasion de s'expliquer au cours du conseil métropolitain qui se tient ce lundi 30 et mardi 1er octobre à Lyon.